Москва, 8 сентября, 2022, 08:06 — ИА Регнум. Фонд национального благосостояния (ФНБ) в совокупности с денежно-кредитной политикой Банка России дали возможность планировать надежное финансирование основных функций государства. Такое заявление сделал 8 сентября премьер-министр России Михаил Мишустин в интервью телеканалу «Россия 24».

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Мишустин

Важнейшим завоеванием, позволившим создать подушку безопасности, Мишустин назвал Стабилизационный фонд, который позднее стал Фондом национального благосостояния. Вместе с Банком России ФНБ стал основой для планирования надёжного финансирования ключевых функций государства.

Кроме того, Мишустин указал на положительную роль электронного бюджета, технологических платформ и таможенного администрирования. По словам премьер-министра России, всё это в совокупности даёт возможность гражданам страны чувствовать финансовую стабильность даже в условиях жёстких санкционных мер, предпринятых западными странами.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что премьер-министр России Мишустин сообщил о запуске с сентября нового инструмента поддержки предприятий — промышленной ипотеки.