Москва, , 08:06 — REGNUM Российская валюта 7 сентября немного укрепилась к иностранным валютам. Рубль ростом отреагировал на выступление президента РФ Владимира Путина на Восточном экономическом форуме, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Рубль и доллар © ИА REGNUM

В ходе своего выступления Путин заявил о стабилизации экономической ситуации в стране. Правительство ко II кварталу 2023 года ожидает снижения инфляции к целевому уровню до 4-6%.

По итогам дня рублевые пары закрылись снижением. Пара доллар/рубль отступила на 0,73%, до 60,79 руб., евро/рубль — на 0%, до 60,41 руб., фунт/рубль — на 1,01%, до 71,27 руб., юань/рубль — на 0,38%, до 8,73 руб.

Рублевые пары продолжают торговаться в узких торговых диапазонах. Участники рынка ожидают новой порции информации, которая могла бы вытолкнуть цены из диапазонов к новым ценовым уровням.

В центре внимания находятся обсуждения потолка цен на нефть и газ. Министры энергетики стран ЕС обсудят потолок на встрече 9 сентября.

Сегодня, 8 сентября, на торгах в Азии нефть марки Brent стоит $88,87. Продавцы по нефти пробили поддержку $90, которую покупатели защищали с середины августа.

Рубль проигнорировал снижение нефтяных котировок. Если 9 сентября цена на нефть не поднимется выше $90, то по рублю начнется новая фаза снижения.

Сейчас в рублевых парах продолжается консолидация, в процессе которой участники торгов ищут новые равновесные уровни.

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