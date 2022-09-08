Донецк, , 08:05 — REGNUM Киевский район Донецка подвергся артиллерийскому обстрелу со стороны бандеровских формирований. Об этом 8 сентября сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Обстрел Mil.gov.ua

Отмечается, что ВСУ произвели обстрел Киевского района Донецка в 07:50, выпустив по городу три снаряда «натовского» калибра 155 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вооружённые формирования бандеровцев обстреляли населённые пункты Зайцево и Новобахмутовка в ДНР.