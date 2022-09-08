8 сентября 2022 | Время чтения 2 мин

В оренбургском селе опасаются, что закроют отремонтированную школу, а детей придется возить на учёбу за 30–50 км. В минобре признались, что неожиданно возник дефицит кадров. После конфликта несколько учителей уволились.

Наталья Хомутова, , 08:45 — REGNUM В Александровском районе Оренбургской области жители села Марковский бьют тревогу и взывают о помощи. Они опубликовали в соцсети «ВКонтакте» письмо, где говорят о возникшей проблеме. Отремонтированную недавно школу могут закрыть. Об этом им заявили в начале сентября. Такое заявление стало потрясением для родительского сообщества.

Кузьма Петров-Водкин. Девочка за партой (фрагмент). 1934.

«Предложили на выбор два пути решения. Либо отправить детей с седьмого по девятый класс в Александровский интернат, за 50 км от нашего посёлка, тогда якобы дети до шестого класса останутся обучаться у нас в посёлке, во что мы тоже не верим, так как боимся, что зимой нам скажут, что содержать школу с оставшимся количеством учеников невыгодно и нерентабельно, так как школу нужно отапливать и обслуживать, и тогда её закроют полностью. Второй вариант: нам предлагают возить детей на автобусе в село Добринка за 30 км от нас, при том, что по закону детей можно возить учиться не дальше чем за 20 км. При всём этом в зимнее время дорогу постоянно заметает, трассу перекрывают, до нас скорые зачастую не едут, а как нам детей отправлять?» — говорится в коллективном письме.

Авторы обращения отметили, что причиной закрытия школ называют нехватку учителей. Некоторые педагоги уволились 28 августа по странным причинам.

«Если закроют школу, погибнет и деревня, а люди не хотят уезжать, но они не знают, что предпринять, так как переживают за здоровье и безопасность своих детей. Мы бы хотели, чтобы на нашу проблему обратили внимание, так как учебный год уже начался, а мы не знаем, что будет завтра! Родители согласны на многие варианты, например сделать школу шестидневной или чтобы к нам привозили учителей и дети учились во вторую смену. Надеемся, что нас услышат и помогут найти выход», — говорит родительское сообщество.

Проблема нашла горячий отклик в соцсети. В комментариях людей призывают организовать сбор подписей и отправить письмо президенту России, губернатору, в прокуратуру, депутатам.

«Какое безобразие! А говорим о том, что Россия должна быть образованной страной. Почему же ещё в мае не сообщить о таких вещах родителям? Кто в этом теперь виноват? Министры, чиновники… Вот наша власть…» — прокомментировала Людмила С.

Школьный класс Георгий Балаков (с) ИА REGNUM

«Им невыгодно содержать деревенские школы», — ответила Людмила В. Она считает, что деревня выживает как может.

На ситуацию отреагировал минобр Оренбургской области. «Принятия каких-либо решений по закрытию школы в посёлке Марксовский не планируется. Данная непредвиденная ситуация связана с тем, что внутри педагогического коллектива произошёл конфликт, после которого в начале учебного года несколько учителей уволились. В настоящее время управлением образования и администрацией школы по согласованию с родителями найдено решение, которое позволит продолжить учебный процесс», — сказали в ведомстве. Подробнее о решении не говорится. В министерстве заявили, что вопрос находится на контроле.

Примечательно, что дефицит кадров сложился и в школе, расположенной в селе Новоархангельское. Деятельность этой школы — филиала Шарлыкской школы № 1 — приостановлена из-за отсутствия педагогических кадров и невозможности в полном объёме организовать учебный процесс по выполнению образовательных программ. Учеников возят на занятия с 1 сентября в Шарлык.