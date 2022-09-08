Уфа, 8 сентября, 2022, 08:16 — ИА Регнум. Порядка ста автомобилей нелегальных перевозчиков выявили в 2022 году в Башкирии. Об этом 8 сентября сообщает пресс-служба регионального правительства.

Gibdd.ru Экипаж ГИБДД

Сообщается, что в Башкирии проходят рейдовые мероприятия по пресечению деятельности лиц, незаконно оказывающих услуги по перевозке пассажиров, и такие проверки продолжатся на постоянной основе.

Отмечается, что по вине нелегальных перевозчиков на дорогах Башкирии каждый год гибнут люди. В 2021 году в республике зарегистрировали около ста ДТП только с участием автомобилей «Ларгус», в которых погибли 18 человек и 131 человек получил ранения различной степени тяжести.

Сообщается, в ходе рейда 7 сентября в регионе были задержаны пять транспортных средства, в том числе один автобус малого класса и четыре легковых автомобиля.

«Эти перевозчики не имеют разрешительной документации. А это значит, водители не проходят медицинский осмотр, не проходят осмотр механика. Это подвергает опасности жизни пассажиров», — приводит пресс-служба слова заместителя министра транспорта и дорожного хозяйства Башкирии Александра Клебанова.

Отмечается, что сотрудники республиканского минтранса просматривают сайты и социальные сети, в которых нелегальные перевозчики рекламируют свои услуги, изучают маршруты передвижений.

«По предварительным оценкам на сегодняшний день в республике действует еще порядка 200 нелегальных перевозчиков, так что рейды по выявлению нарушений в сфере пассажирских перевозок будут продолжены», — сообщает пресс-служба.