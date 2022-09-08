Екатеринбург, , 08:05 — REGNUM В Екатеринбурге 8 сентября стартует XI Международный фестиваль театров кукол «Петрушка Великий». В рамках программы покажут 15 спектаклей, сообщили журналистам в свердловском департаменте информполитики.

Кукольный театр в Екатеринбурге Алексей Колчин © ИА REGNUM

Кроме театров из России спектакли покажут коллективы из Казахстана и Турции. Участие в фестивале принимают 14 театров. Показы фестивальных спектаклей пройдут на площадках культурно-выставочного комплекса «Синара Центра», Театра музыкальной комедии, Театра юного зрителя, Камерного театра Объединенного музея писателей Урала и Екатеринбургского театра кукол.

Тема фестиваля — «Театр кукол: ломая стереотипы». Программу покажут до 13 сентября. Мероприятие в Екатеринбурге проводят с 2002 года.