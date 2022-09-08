Донецк, 8 сентября, 2022, 08:00 — ИА Регнум. Вооружённые формирования бандеровцев обстреляли населённые пункты Зайцево и Новобахмутовка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 8 сентября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

(сс) Ministry of Defense of Ukraine Обстрел

Уточняется, что в 06:05 (совпадает с мск) и в 06:35 ВСУ дважды обстреляли Зайцево, выпустив по населённому пункту четыре снаряда и из танка и восемь снарядов калибра 152 мм.

Также отмечается, что в 06:55 киевские боевики выпустили шесть мин калибра 120 мм по Новобахмутовке.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в ходе спецоперации в защиту республик Донбасса погиб уроженец Сахалина Андрей Валерьевич Ахатов.