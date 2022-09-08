Красноярск, , 07:59 — REGNUM В Красноярском крае за прошедшие сутки ликвидирован один лесной пожар на площади 9,6 га. Лес горел на территории Шушенского района, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Лесной пожар (сс) skeeze

По данным на утро 8 сентября, в Шушенском, Ермаковском и Минусинском районах края действует семь лесных пожаров. Пройденная огнём площадь составила 436 га.

«Три пожара на площади 40,3 га локализованы. В тушении задействованы более 140 человек и 11 единиц техники. По предварительным данным, пожары возникли по вине местного населения и из-за сухих гроз», — отметили в правительстве.

Угрозы для населённых пунктов, как отмечается, нет. В патрулировании территории задействовано девять воздушных судов.

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