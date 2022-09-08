Салехард, , 07:58 — REGNUM В Салехарде в 2023 году появится Центр патриотического воспитания молодёжи. Об этом написал глава города Алексей Титовский на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Салехард Николай Максимович

«На образовательной конференции обсудил с коллегами ключевые направления развития системы образования. В новом учебном году в фокусе — патриотическое воспитание», — сообщил глава столицы Ямала.

Кроме того, по словам главы Салехарда, в школах продолжится работа по созданию уголков памяти. А также появятся мультиформатные пространства для неформального общения, проектной деятельности, творческие лаборатории.

Обновлённый Салехардский центр молодёжи с креативными зонами и современным оборудованием откроет свои двери в 2023 году, пообещал мэр столицы ЯНАО. А пока подростки смогут научиться в картинг-центре слесарному делу и освоить работу на различных металлообрабатывающих станках.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Салехарде развернулась дискуссия по переименованию реки Шайтанки. Жители и общественники предложили восемь новых названий.

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