Москва, 8 сентября 2022, 07:58 — REGNUM Стало очевидно, что никаким «экспедиционным корпусом» или «ограниченным контингентом» спецоперация на территории бывшей УССР не ограничится, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в интервью журналисту Сергею Мардану в эфире радио «Комсомольская правда».
По его словам, российская власть в лице тех, кто планирует и осуществляет спецоперацию придерживаются концепции, согласно которой нужно сохранять на территории страны безмятежную потребительскую жизнь, а всем остальным займется так называемый «экспедиционный корпус». При этом те, кто хотели бы более деятельно принять участие в процессе защиты Родины оказались несколько окорочены, поскольку им было сказано, что есть специальные люди, которые этим вопросом занимаются, а остальных это не касается. Но теперь стало ясно, что только лишь «ограниченным контингентом» России не обойтись.
Он отметил, что российский солдат впервые в истории войн прогрызается через индустриальную среду в таком масштабе. Против России сейчас ведется так называемая средняя война по всем прописям американских теоретиков, суть которой заключается в том, чтобы помериться, «кто выше справляет нужду на стенку». И без ряда мягких, но коренных изменений Россия в долгосрочной перспективе не выстоит.