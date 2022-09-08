Москва, 8 сентября, 2022, 07:58 — ИА Регнум. Стало очевидно, что никаким «экспедиционным корпусом» или «ограниченным контингентом» спецоперация на территории бывшей УССР не ограничится, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в интервью журналисту Сергею Мардану в эфире радио «Комсомольская правда».

Цитата из т/п «Первая студия». Первый канал Сергей Кургинян

По его словам, российская власть в лице тех, кто планирует и осуществляет спецоперацию придерживаются концепции, согласно которой нужно сохранять на территории страны безмятежную потребительскую жизнь, а всем остальным займется так называемый «экспедиционный корпус». При этом те, кто хотели бы более деятельно принять участие в процессе защиты Родины оказались несколько окорочены, поскольку им было сказано, что есть специальные люди, которые этим вопросом занимаются, а остальных это не касается. Но теперь стало ясно, что только лишь «ограниченным контингентом» России не обойтись.

«Те-то лихорадочно абсолютно проводят одну волну мобилизации за другой. У них на это никаких ограничений нет — всех под ружье, уже женщин, больных и так далее. Конечно, они огромное количество людей малоэффективно мобилизуют, но ведь не только малоэффективных. Далее выяснилось, что мы не только воюем с совокупной армией Запада, что операции планирует, осуществляет, в основном, Великобритания и США (профессионалы достаточно серьезные). Дальше выяснилось, что к этому подключаются модули Запада — космическая разведка, все что угодно», — заявил Кургинян.

Он отметил, что российский солдат впервые в истории войн прогрызается через индустриальную среду в таком масштабе. Против России сейчас ведется так называемая средняя война по всем прописям американских теоретиков, суть которой заключается в том, чтобы помериться, «кто выше справляет нужду на стенку». И без ряда мягких, но коренных изменений Россия в долгосрочной перспективе не выстоит.