Черкесск, 8 сентября 2022, 07:58 — REGNUM В Карачаево-Черкесии появился центр поддержки и развития талантливых детей «Спутник». Его создали по типу федерального детского центра «Сириус» в Сочи. Открытие центра состоялось 7 сентября в рамках праздничных мероприятий, посвященных 100-летию республики. В церемонии открытия принял участие вице-премьер России Александр Новак.
В центре будут заниматься дети из всех уголков Карачаево-Черкесии. Опытные педагоги помогут развивать способности одаренных детей по различным направлениям, в том числе в сфере изучения различных наук, в спорте, искусстве.
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