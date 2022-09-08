Черкесск, 8 сентября, 2022, 07:58 — ИА Регнум. В Карачаево-Черкесии появился центр поддержки и развития талантливых детей «Спутник». Его создали по типу федерального детского центра «Сириус» в Сочи. Открытие центра состоялось 7 сентября в рамках праздничных мероприятий, посвященных 100-летию республики. В церемонии открытия принял участие вице-премьер России Александр Новак.

Телеграм-канал главы Карачаево-Черкесии Рашида Темрезова Центр развития детей в КЧР

«Центр создан по модели федерального «Сириуса», его задача — раннее выявление, развитие и дальнейшая профессиональная поддержка одаренных детей, проявивших неординарные способности в науке, искусстве, спорте и др. Благодарен, что на открытие центра прибыл вице-премьер России Александр Новак, который дал высокую оценку новому центру», — написал ан своей странице в телеграм-канале глава республики Рашид Темрезов.

В центре будут заниматься дети из всех уголков Карачаево-Черкесии. Опытные педагоги помогут развивать способности одаренных детей по различным направлениям, в том числе в сфере изучения различных наук, в спорте, искусстве.