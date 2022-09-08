Владивосток, , 07:56 — REGNUM В Приморье сотня специалистов и 30 единиц техники работают над восстановлением электроснабжения, нарушенного из-за прошедшего тайфуна. Быстрому ремонту мешает большая вода и отсутствие подъездов к местам аварий, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

Ремонт электросети Дарья Драй, ИА REGNUM

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На утро 8 сентября без электричества остаётся 41 населенный пункт, в которых проживает более 10 тыс. приморцев.

Без напряжения остаются 167 трансформаторных подстанций в Находке, Лазовском, Партизанском, Ольгинском, Тернейском, Чугуевском округах.

Наибольшее количество осадков выпало на востоке и юго-востоке края: в Преображении, Ольге, Партизанске, Находке, Кавалерово, Чугуевке и Дальнереченском районе.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье продолжаются восстановительные работы после разрушительного тайфуна «Хиннамнор». Дорожные службы работают в десяти муниципалитетах, где отсутствует автосообщение края. На некоторых участках уже удалось восстановить движение.