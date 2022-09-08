Тайбэй, , 07:56 — REGNUM Глава администрации Тайваня уверена Цай Инвэнь, что тайваньские и американские власти смогут подписать торговое соглашение «на высоком уровне». Об этом она заявила на встрече с группой представителей Конгресса США, которые прибыли на остров с официальным визитом.

Сделка Duisenberg

Цай отметила, что переговоры по сделке начнутся в ближайшее время.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 сентября Цай Инвэнь в ходе беседы с губернатором американского штата Аризона Дагом Дьюси заявила, что Тайвань собирается развивать сотрудничество с США в сфере производства полупроводников.