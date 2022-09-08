Токио, , 07:52 — REGNUM Министр обороны Японии Ясукадзу Хамада встретился с индийским коллегой Раджнатхом Сингхом в Токио и обсудил ситуацию вокруг территории бывш. УССР, а также обстановку в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Об этом сообщила пресс-служба японского МИД.

Токио

«Главы ведомств подчеркнули свое обязательство продолжить сотрудничество ради построения безопасного, стабильного и процветающего миропорядка, в основе которого лежат принципы уважения к суверенитету и территориальной целостности», — говорится в сообщении.

Также министры призвали все страны мира отказаться от применения силы и использовать средства дипломатического урегулирования. Конкретных призывов по ситуации вокруг территории б. УССР главы министерств не сделали.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее американский портал Axios отметил, что учения «Восток-2022», где вместе с Россией принимали участие военнослужащие Китая и Индии, подрывают усилия стран Запада по изоляции Москвы. По мнению авторов, Китай сблизился с Россией из-за противостояния с США, а Индия предпочла занять нейтральную позицию относительно российской специальной операции по денацификации и демилитаризации территории бывш. УССР.