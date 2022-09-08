Чебоксары, 8 сентября, 2022, 07:49 — ИА Регнум. В Чебоксарах выясняют обстоятельства аварии с участием маршрутки. В результате происшествия пострадали шесть человек, в том числе дети, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД по Чувашии.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Столкновение произошло 7 сентября около 20:40 в Чебоксарах на перекрёстке улицы Энтузиастов и проспекта Никольского. Предварительно полиция установила, что 34-летний водитель микроавтобуса выехал на красный свет и столкнулся с автомобилем BMW.

Правоохранители сообщают, что в аварии травмы получили шесть пассажиров автобуса, включая двоих несовершеннолетних. По предварительным данным, у них ушибы. Пострадавшие доставлены в больницы.

Обстоятельства произошедшего уточняются.

Как сообщало ИА REGNUM , ранее крупное ДТП произошло 22 августа в Канашском районе Чувашии: в результате столкновения ВАЗ-2112 и Ford Focus погибли водитель и двое пассажиров отечественного автомобиля.

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