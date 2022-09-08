Барабинск, Новосибирская область, 8 сентября, 2022, 07:50 — ИА Регнум. В новосибирском Барабинске из-за ветра обрушилась обшивка многоквартирного дома. Фасад обещают восстановить в течение трёх дней. Об этом сообщили в министерстве ЖКХ и энергетики Новосибирской области.

Дарья Антонова ИА REGNUM Ураган

«В Барабинске 7 сентября в результате сильных порывов ветра произошло обрушение облицовочного покрытия стены многоквартирного дома на улице Октябрьская. Дом введен в эксплуатацию в июне 2017 года для переселения граждан из аварийного жилья, — уточнили в региональном минЖКХ. — Администрацией города организовано обследование дома. Установлено, что имуществу собственников жилых помещений ущерб не нанесен».

Начаты восстановительные работы. Ситуация находится на контроле министерства.

Отметим, что вечером 7 сентября в Новосибирской области скорость ветра местами доходила до 25 метров в секунду.