Иркутск, 8 сентября, 2022, 07:45 — ИА Регнум. Год назад — 8 сентября 2021 года — в Норильске Красноярского края во время учений по защите Арктической зоны от ЧС погиб глава МЧС России Евгений Зиничев. Он получил смертельные травмы, когда попытался спасти режиссёра Александра Мельника, сорвавшегося с обрыва. До того, как стать губернатором Иркутской области Игорь Кобзев был заместителем главы МЧС РФ. В своем телегам-канале он опубликовал видеоролик с соболезнованиями:

Https://vk.com/chibis.andrey Евгений Зиничев

«Сегодня — ровно год, как не стало моего коллеги, наставника, Героя Российской Федерации Евгения Николаевича Зиничева. Буду честен, год — слишком короткий срок, чтобы принять эту утрату.

Евгений Николаевич всегда говорил: «Человеческие жизни — это главное!». Так он работал. Посвятил себя этому и погиб, спасая человека на плато Путорана в Красноярском крае.

Сегодня по всей стране сотрудники МЧС вспоминают генерала армии Евгения Николаевича Зиничева. У нас в регионе, в иркутском сквере «Пожарным и Спасателям», открылась фотовыставка посвященная Герою России.

Для меня Евгений Николаевич навсегда останется учителем, настоящим российским офицером, человеком, на которого нужно равняться. Светлая память».

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3690647" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

«Вокруг было много наблюдавших, но как истинный спасатель, человек широкой души, переживающий за чужие жизни, Евгений Николаевич рванул в воду за сорвавшимся и разбился о выступавший камень», — сообщил Кадыров.

Читайте также: Кадыров рассказал о подвиге Евгения Зиничева и выразил соболезнование