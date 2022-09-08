В Приангарье скорбят по Герою РФ Евгению Зиничеву
Иркутск, 8 сентября, 2022, 07:45 — ИА Регнум. Год назад — 8 сентября 2021 года — в Норильске Красноярского края во время учений по защите Арктической зоны от ЧС погиб глава МЧС России Евгений Зиничев. Он получил смертельные травмы, когда попытался спасти режиссёра Александра Мельника, сорвавшегося с обрыва. До того, как стать губернатором Иркутской области Игорь Кобзев был заместителем главы МЧС РФ. В своем телегам-канале он опубликовал видеоролик с соболезнованиями:
«Сегодня — ровно год, как не стало моего коллеги, наставника, Героя Российской Федерации Евгения Николаевича Зиничева. Буду честен, год — слишком короткий срок, чтобы принять эту утрату.
Евгений Николаевич всегда говорил: «Человеческие жизни — это главное!». Так он работал. Посвятил себя этому и погиб, спасая человека на плато Путорана в Красноярском крае.
Сегодня по всей стране сотрудники МЧС вспоминают генерала армии Евгения Николаевича Зиничева. У нас в регионе, в иркутском сквере «Пожарным и Спасателям», открылась фотовыставка посвященная Герою России.
Для меня Евгений Николаевич навсегда останется учителем, настоящим российским офицером, человеком, на которого нужно равняться. Светлая память».
«Вокруг было много наблюдавших, но как истинный спасатель, человек широкой души, переживающий за чужие жизни, Евгений Николаевич рванул в воду за сорвавшимся и разбился о выступавший камень», — сообщил Кадыров.
Читайте также: Кадыров рассказал о подвиге Евгения Зиничева и выразил соболезнование