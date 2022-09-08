Ермаковский район, Красноярский край, 8 сентября, 2022, 07:44 — ИА Регнум. На территории Ермаковского района Красноярского края введён режим «Чрезвычайной ситуации в лесах». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.

Пресс-служба администрации Сарова Лесной пожар

Решение принято 8 сентября главой района в связи с установившейся устойчивой сухой погодой, способствующей росту количества и площади лесных пожаров.

«Введение режима ЧС в лесах предполагает ограничение доступа людей в лесные массивы и привлечение дополнительных сил и техники, согласно сводному плану тушения лесных пожаров. Кроме того, будет усилено патрулирование лесов», — добавили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти соседней Тувы из-за усложнившейся лесопожарной обстановки объявили режим ЧС на всей территории республики.

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