Оттава, , 07:42 — REGNUM Перерыв в турне объявил канадский певец и музыкант Джастин Бибер, сославшись на кризис со здоровьем. Соответствующее объявление артист сделал 7 сентября на своей странице в социальной сети.

Джастин Бибер Lou Stejskal

Бибер уточнил, что после перенесённого паралича лица и объявленного ему врачами диагноза «синдром Рамсея-Ханта» он возобновил турне и отправился в Европу с командой и семьёй.

«Я отыграл шесть живых выступлений, но это сказалось на моем здоровье», — пояснил певец и музыкант.

Бибер отметил, что вопрос с турне будет закрыт до тех пор, пока врачи не дадут ему заключение о том, что его можно продолжить без вреда для здоровья.

Напомним, впервые Биберу диагностировали синдром Рамсея-Ханта в июне текущего года. В июле музыкант попытался возобновить гастроли, но болезнь, по его словам, снова активизировалась. Первый концерт Биберу удалось дать только в августе.

Синдром Рамсея-Ханта может проявляться в поражении нижних двигательных нейронов лицевого нерва, глухоте, головокружении и болях.