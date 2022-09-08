Брюссель, , 07:40 — REGNUM Ограничение цен на российский газ, которое собираются ввести в ЕС, является «временной мерой». Об этом говорится на сайте Еврокомиссии.

Евросоюз Иван Шилов © ИА REGNUM

В опубликованном «неофициальном» документе представлены основные элементы нововведения и их обоснование. В нем утверждается, что планируемые шаги будут «адекватными, пропорциональными и ограниченными по времени для решения серьезных проблем в сфере энергетики».

Как сообщало ИА REGNUM, 7 сентября издание Politico распространило информацию о том, что ряд стран ЕС, включая Италию и Польшу, предложили ограничить цену на весь импортируемый газ, а не только на тот, который поступает из России.

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