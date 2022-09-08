Белгород, 8 сентября, 2022, 07:39 — ИА Регнум. Ремонтные бригады устраняют аварию на подстанции «Южная» в Белгороде, из-за которой часть города осталась без электроснабжения, заявил мэр города Антон Иванов в своем канале в Telegram.

Андрей Черкасский ИА REGNUM Белгород

«Энергетики устраняют последствия аварии на подстанции «Южная». Сегодня ночью без электричества остались несколько улиц на Харьковской горе, возникли проблемы с водоснабжением», — заявил он.

Иванов добавил, что для подачи электроснабжения потребителям вводятся в работу резервные схемы. Он подчеркнул, что все социальные объекты уже подключены к резервной электросети. Также ведутся работы по восстановлению водоснабжения в городе.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 8 сентября жители Белгорода заявили о некоем взрыве на одной из подстанций города, в результате которого возникли перебои с электроснабжением. Также жители города жаловались и на перебои с подачей воды.