Салехард, , 07:36 — REGNUM В Ямало-Ненецком автономном округе питомца можно выбрать через интернет. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Заработал раздел «Питомцы Ямала» питомцы. живёмнасевере. рф

На портале «Живём на Севере» заработал раздел «Питомцы Ямала», где в одном месте опубликована информация о животных, которые содержатся в приютах региона. Желающий забрать кошку или собаку из приюта может выбрать питомца в один клик. Уже размещена информация о 90 животных — 54 собак и 36 кошек с фотографиями и краткими характеристиками.

Красавица Багира ищет добрых хозяев питомцы. живёмнасевере. рф

Заместитель руководителя Службы ветеринарии ЯНАО Алексей Меняйлов отмечает, что за два с половиной года работы в новом гуманном формате больше четырёх тысяч бездомных животных, оказавшихся в приютах Ямала, обрели новый дом и хозяев.

«Сегодня в приютах округа содержится более трёх тысяч хвостатых. Они привиты и стерилизованы, нуждаются в заботливых владельцах», — сообщил Алексей Меняйлов.

На Ямале созданы приюты для животных во всех муниципалитетах. Сейчас их 12, в Новом Уренгое откроется тринадцатый до конца сентября.

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