Пий-Хемский район, Тыва, 8 сентября, 2022, 07:36 — ИА Регнум. Из-за ухудшения ситуации с лесными пожарами в ближайшие дни в Туву вернутся 50 десантнико-парашютистов Авиалесоохраны, командированных в Рязанскую область. Об этом рассказал глава республики Владислав Ховалыг, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Vk.com/rosatom_vniief Лесной пожар

«На помощь к нам готовы выдвинуться и с соседних регионов. Обсудили меры по защите населения, чабанских стоянок, заготовок сена. Всю оперативную работу в круглосуточном режиме координирует мой заместитель Тимур Борисович Куулар», — написал он в своём телеграмм-канале.

По его словам, власти упустили работу по инструктажам, напомнив, что в настоящее время многие местные жители находятся в тайге на сборе орехов. Руководитель региона поручил увеличить число рейдов и лесных постов для недопущения возможных ЧС.

Как сообщало ИА REGNUM, на территории Пий-Хемского района бушует четыре лесных пожара, к тушению которых привлекли в том числе военнослужащих. В республике введён режим ЧС.