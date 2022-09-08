Владивосток, , 07:34 — REGNUM На Восточном экономическом форуме эксперты обсудили финансовый сектор России, подвели итоги и наметили перспективные пути в условиях санкций.

Банк России Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Читайте также: Адаптация банковской системы к новым условиям будет не быстрой — мнение

В ходе диалога участники пришли к выводу, что российский банковский сектор справился с первым этапом трансформации под ударом санкций, чему во много способствовала политика Центрального банка.

«Первый шок прошли. Помогла регуляторика Центрального банка России. Правительство, я считаю, приняло правильные решения ввести мораторий на банкротство и поддержать системообразующие предприятия», — сказал первый замминистра экономического развития РФ Илья Торосов.

По мнению президента ПАО «Ростелеком» Михаила Осеевского, финансовый банковский рынок работает так же, как и год назад. В целом ситуация находится в динамическом развитии.

«Мы научились оперативно принимать антикризисные меры. Быстро принимались решения правительством и Центральным банком — это и регуляторные послабления, и различные каникулы, мораторий на банкротство, льготные программы кредитования, которые, безусловно, помогли выдержать нашим отраслям экономики», — считает зампредседателя Совета Федерации Николай Журавлев.

Эксперты сделали вывод, что объем банковских операций в национальных валютах будет расти.

«Очевидно, что ведущие мировые валюты — в первую очередь доллар и евро — себя дискредитировали, и весь мир увидел, кто есть кто. Это безусловно будет стимулировать даже не санкционные страны к переходу на расчет в национальных валютах. Это будет стимулировать к созданию экономических макрорегионов. При этом чем дольше будет длиться этот санкционный процесс, тем больше будет доля расчетов в национальных валютах. Мы уже видим, что в России за последние полгода расчеты в юанях выросли с 0,4-0,5% до более чем 20%, а прошло всего лишь несколько месяцев», — добавил Николай Журавлев.

«Такой силы в международной финансовой системе у доллара и евро больше не будет. Будут усиливать значение юань, рубль и другие валюты», — заверил председатель ВЭБ. РФ Игорь Шувалов.

Что касается проблем, то по мнению Шувалова есть сложность в построении долгосрочных стратегий и возможность столкновения российского финансового сектора с новыми санкциями.

«Наверное, сегодня долгосрочные стратегии несвоевременны — очень важно быть здесь, сегодня и сейчас, принимать правильные решения. Но в целом, мне кажется, крупный российский бизнес серьезно готовился и оказался в тонусе, когда пришлось столкнуться с вызовами, с которыми мы сегодня работаем», — прокомментировал Михаил Осеевский.

«Трансформация впереди. Самая главная проблема — это долгий инвестиционный процесс, наше финансирование инвестиционных проектов. Здесь мы очень сильно были зависимы от западного финансирования, и сейчас нам надо все это заместить внутри из дружественных стран», — сказал Торосов.

Участники сошлись во мнении, что предстоят изменения в операциях на глобальных рынках, механизмах взаимодействия и в других аспектах.

«В первую очередь в ближайшее время нужно восстановить доверие к финансовому сектору, финансовому рынку. Здесь очень важна правильная риторика со стороны государства. Нужно возвращать прозрачность отчетности наших компаний, которые котируются на бирже, потому что без этого, безусловно, немыслим финансовый рынок. Необходимо развитие фондового рынка. Нужно перезапускать индивидуальные инвестиционные счета, делать их реальным инструментом долгосрочных инвестиций граждан», — заключил Николай Журавлев.

Как сообщало ИА REGNUM, глава ВТБ Андрей Костин на сессии Восточного экономического форума, которую организовал банк для обсуждения ситуации на финансовых рынках, заявил, что уровень 2021 года российская экономика сможет достичь через 4-5 лет.