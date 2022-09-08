Владивосток, 8 сентября, 2022, 07:35 — ИА Регнум. На VII Восточном экономическом форуме во Владивостоке полномочный представитель президента в ДФО объявил о старте конкурса «Дальний Восток — земля приключений», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Алексей Иванов ИА REGNUM Просторы Камчатки

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Конкурс для путешествующих по Дальнему Востоку с многомиллионным призовым фондом стартовал в последний день ВЭФ.

«Все, кто подал заявку на сайте, могут путешествовать, только осторожно и внимательно», — сказал Трутнев.

Как сообщало ИА REGNUM, главный приз конкурса составляет 3 млн рублей. Ещё три участника получат по 1 млн рублей. Конкурс будет проходить в течение года и завершится в сентябре 2023 года. Желающие поучаствовать должны подать заявку на сайте «ПутешественникДВ. РФ», зарегистрироваться в МЧС и отправиться на Дальний Восток, а затем прислать 10-минутный видеоролик о путешествии.