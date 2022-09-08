Вашингтон, , 07:33 — REGNUM Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что уже в самое ближайшее время примет решение о своём участии в президентских выборах 2024 года. Об этом 8 сентября он сказал в интервью индийскому телеканалу NDTV.

Трамп Иван Шилов © ИА REGNUM

Дональд Трамп «Все хотят, чтобы я баллотировался. Я лидирую в опросах и республиканцев, и демократов. Я думаю, что приму решение в самое ближайшее время».

По мнению Трампа, «многие люди будут очень счастливы», когда он объявит своё решение. Хотя будет «пара человек», которых это не обрадует.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, автор издания The Hill считает вероятность победы экс-президента Дональда Трампа на выборах 2024 года невысокими. Вместе с тем, согласно последним опросам, Трампа хотят видеть кандидатом в президенты США почти 60% республиканцев.

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