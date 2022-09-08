Чэнду, Китай, 8 сентября, 2022, 07:32 — ИА Регнум. Число погибших в результате мощного землетрясения в китайской провинции Сычуань выросло до 82 человек, передает Центральное телевидение Китая.

Zeml.info Землетрясение

По его данным, за минувшие сутки число погибших выросло до 82 человек. Еще 35 до сих пор числятся пропавшими без вести. При этом большая часть жертв приходится на уезд Лудин, где располагался эпицентр землетрясения. Уточняется, что травмы в результате подземных толчков получили не менее 270 жителей региона.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 сентября организационнsй отдел Центрального комитета Коммунистической партии Китая выделил 20 млн юаней (около $2,9 млн) для ликвидации последствий землетрясения в провинции Сычуань. Также средства пойдут на оказание помощи пострадавшим. Напомним, землетрясение магнитудой 6,8 в провинции Сычуань на юго-западе Китая произошло 5 сентября.