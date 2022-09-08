Биробиджан, , 07:41 — REGNUM В детском саду №32 в Биробиджане в помещении, где дошкольников укладывают на дневной сон, с потолка течёт вода. Из-за дождей прохудилась крыша, протечки образовались в нескольких местах, сообщило ИА EAOMedia.

На стенах и потолках то ли грибок, то ли просто грязь Алексей Лукашевич

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Родители детей, которые посещают дошкольное учреждение, беспокоятся, что в спальне из-за переувлажнённости может обвалиться часть потолка. Люди жалуются, что отдел образования мэрии города не решает проблему.

В администрации Биробиджана утверждают, что вопросом устранения протечек занимается управление ЖКХ. Протечку обещают устранить на следующей неделе.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале крыша потекла в школе №78 Оренбурга. Протечку не могли оперативно устранить из-за погодных условий.