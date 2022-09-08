Владивосток, 8 сентября 2022, 07:29 — REGNUM Апелляционные жалобы, с помощью которых защита шамана Александра Габышева пыталась добиться отмены продления принудительного лечения, удовлетворены. Такое решение принял Приморский краевой суд, написал в своём телеграм-канале 8 сентября адвокат шамана Алексей Прянишников.
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На заседание он прилетел во Владивосток. Александр Габышев оставался в Уссурийске, где проходит лечение, в столицу Приморья его не привезли. С Уссурийским районным судом была установлена видеосвязь.
Как сообщало ИА REGNUMM, решение о продлении принудительного лечения было принято 1 августа. Врачебная комиссия медучреждения собиралась переводить шамана в стационар общего типа, но затем, сменив состав, резко изменила решение, сообщал Алексей Прянишников.