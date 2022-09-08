Южно-Сахалинск, , 07:24 — REGNUM В спецоперации в защиту республик Донбасса погиб уроженец Сахалина Андрей Валерьевич Ахатов, об этом в своём телеграм-канале 8 сентября написал губернатор островного региона Валерий Лимаренко.

Скорбь

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«В памяти земляков он навсегда останется героем, защищавшим интересы нашей Родины, безопасность граждан. Выражаю искренние соболезнования родным и близким», — написал губернатор.

Глава региона пообещал, что семье погибшего будет оказана вся необходимая помощь.

В спецоперации в защиту республик Донбасса погиб уроженец Сахалина Андрей Валерьевич Ахатов Телеграм-канал губернатора Сахалина Валерия Лимаренко

Как сообщало ИА REGNUM, на освобождённые Россией от нацистов территории бывшей УССР через контрольно-пропускной пункт в Запорожье ежедневно возвращаются до 700 человек.