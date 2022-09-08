Севастополь, , 07:24 — REGNUM В арбитраж Севастополя поступил финансовый иск, ответчиком в котором выступает государственный судоремонтный завод, подконтрольный Минобороны России. Иск АО «Волгоградский металлургический завод «Красный Октябрь» судья пока не принял к производству, передаёт ИА REGNUM.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Исковое заявление к ФГУП «13 судоремонтный завод Черноморского Флота» Министерства обороны России в базе суда зарегистрирован 6 сентября 2022 года. Сумма заявленных претензий составляет 23 366 664,47 рубля. Истец попросил об отсрочке уплаты госпошлины. Детали спора пока не сообщались.

Завод-истец по итогам 2020 года позиционировался как лидер по производству нержавеющей стали в России. С середины августа 2021 года в отношении АО открыто конкурсное производство. С ФГУП его могут связывать контракты на поставку продукции.