Вашингтон, 8 сентября, 2022, 07:19 — ИА Регнум. КНДР могла провести испытания ракетного двигателя для предстоящего пуска баллистической ракеты. Об этом сообщила группа экспертов из Центра стратегических и международных исследований США (CSIS), передает телеканал NHK.

O-stranah.ru Чучхе. КНДР

Сообщается, что эксперты проанализировали фотографии на полигоне Сохэ, сделанные со спутника 31 августа. По их мнению, следы обгоревшей растительности свидетельствуют о проведенном испытании ракетного двигателя. Эксперты предполагают, что двигатель испытывали либо для межконтинентальной баллистической ракеты, либо для ракеты-носителя, которая будет выводить на орбиту спутник.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 марта лидер КНДР Ким Чен Ын посетил ракетный полигон Сохэ и поставил задачи по его модернизации. По его словам, полигон должен иметь возможность запускать ракеты-носители со спутниками, в том числе военного назначения. Ранее Ким Чен Ын объявлял о планах запустить в космос спутник-разведчик.