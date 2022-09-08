Оренбург, 8 сентября, 2022, 07:16 — ИА Регнум. В Оренбурге 21 сентября совершат крестный ход с Табынской иконой Божией Матери. Об этом сообщили в Оренбургской епархии.

Дарья Драй ИА REGNUM Крестный ход

В мероприятии примут участие семь архиереев. Ожидается приезд в Оренбург управляющего делами Московской Патриархии митрополита Воскресенского Дионисия, митрополита Луганского и Алчевского Пантелеимона, архиепископа Беловодского, викария Луганской епархии, Павла, епископа Орского и Гайского Иринея, епископа Бузулукского и Сорочинского Алексия, епископа Тольяттинского и Жигулевского Нестора. Участником крестного хода также станет митрополит Оренбургский и Саракташский Вениамин.

Шествие с иконой запланировано по маршруту от Никольского кафедрального собора до Поклонного креста в сквере напротив Дома Советов и обратно по ул. Челюскинцев мимо Оренбургской духовной семинарии.