Улаганский район, Алтай, 8 сентября, 2022, 07:16 — ИА Регнум. В Республике Алтай перед судом предстанут три бывших сотрудников медицинского учреждения по делу о хищении крупной суммы денег. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе региональной прокуратуры.

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По данным следствия, с 2014 по январь 2019 года бухгалтеры Улаганской районной больницы подделывали документы о начислении завышенной зарплаты себе и своим родственникам и знакомым, которые не работали в учреждении. Кроме того, они использовали в своих целях поддельные платёжные поручения.

Таким образом им удалось похитить из бюджета около 29,7 млн рублей. Дела были возбуждены по статьям «мошенничество» и «неправомерный оборот средств платежей».

«Уголовное дело будет направлено в Горно-Алтайский городской суд для рассмотрения по существу. В целях взыскания похищенных средств районной больницей в суд предъявлено исковое заявление к обвиняемым», — добавили в надзорном ведомстве.

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