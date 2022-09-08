Оттава, 8 сентября, 2022, 07:12 — ИА Регнум. Второй подозреваемый по делу о массовой поножовщине в канадской провинции Саскачеван Майлз Сандерсон умер после задержания, передал телеканал CTV со ссылкой на свои источники.

(сс) IcE MaN Скорая помощь

По информации журналистов, смерть наступила в больнице, куда мужчину доставили полицейские. Сандерсона нашли в угнанном пикапе на обочине дороги возле города Ростерн (провинция Саскатун).

Ряд канадских СМИ распространил информацию о том, что задержанный мог быть ранен.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 сентября на территории племени кри в Саскачеван был найден труп Дамиена Сандерсона — брата Майлза Сандерсон. Их обоих подозревают в совершении серии нападений с холодным оружием в отдаленном районе провинции, где 4 сентября погибли десять человек.