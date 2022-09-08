Ханты-Мансийск, , 07:11 — REGNUM В Югре 11 сентября 2022 года участие в муниципальных выборах смогут принять более 60 тысяч избирателей, что составляет 5,3% от общего числа избирателей. Для голосования будут открыты 55 участков, сообщил председатель избиркома ХМАО Денис Корнеев на правительственном совещании.

Наблюдение за ходом выборов будут вести 177 специалистов от общественной палаты ХМАО и 32 члена мониторинговой рабочей группы уполномоченного по правам человека в Югре.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Ханты-Мансийском автономном округе в 2022 году в единый день голосования пройдут 29 избирательных кампаний муниципального уровня. В ходе выборов в регионе будут замещены 113 депутатских мандатов в местных парламентах и 13 должностей глав поселений. На участие в муниципальных выборах выдвинуто 285 кандидатов. Большинство из них — представители от «Единой России», или 126 человек, от КПРФ — 59, от ЛДПР — 29, и 62 самовыдвиженца. Крупные избирательные кампании пройдут в Ханты-Мансийском и Сургутском районах, где выбирают глав нескольких поселений.

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