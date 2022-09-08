Владивосток, , 07:07 — REGNUM Разработку мастер-планов городов Дальнего Востока не будут растягивать на годы, об этом на пресс-подходе по итогам VII Восточного экономического форума во Владивостоке заявил полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев.

Дальний Восток Иван Шилов © ИА REGNUM

Читайте также: Камчатка представила Путину мастер-план развития столицы края

«Мы будем еще просить президента заслушивать мастер-планы. Но процесс по разработке мастер-планов мы не собираемся затягивать на годы. Нужно определить в правительстве источники финансирования. А дальше переходить к проектированию и строительству. То есть к реализации этих мастер-планов, чтобы города у нас на Дальнем Востоке преображались», — сказал Трутнев.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Камчатки Владимир Солодов 5 сентября представил президенту России Владимиру Путину основные направления мастер-плана развития Петропавловска-Камчатского.