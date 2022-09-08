Орск, Оренбургская область, 8 сентября, 2022, 07:05 — ИА Регнум. В Оренбургской области принято решение о выделении денег из региональной казны на строительство нового моста, ведущего парк Строителей. Как сообщили в пресс-службе правительства Оренбуржья, инициатором выступил губернатор Денис Паслер.

(сс) CWitte Деньги

Главе области поступило много обращений с просьбой о сооружении новой переправы. Центр управления регионом подготовил сводную аналитику.

«Конечно, этот вопрос давно требовал решения. В бюджете 2023 года предусмотрим средства на строительство вантового моста. Администрация Орска уже подготовила проектно-сметную документацию и должна провести необходимые процедуры, чтобы как можно раньше приступить к его строительству», — сказал Паслер.

Добавим, Парк строителей создан 75 лет назад. Зона отдыха пользуется популярности среди горожан. В 2018 и 2019 годах парк получил второе рождение по программе «Формирование комфортной городской среды» и стал одной из лучших благоустроенных территорий в России.

С 1970-х годов помимо автомобильного подъезда существовала пешеходная переправа в парк через водоём. Со временем мост, по которому шел основной поток посетителей, перестал быть безопасным.