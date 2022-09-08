Благовещенск, 8 сентября, 2022, 07:10 — ИА Регнум. К двум годам принудительных работ приговорил суд 20-летнего жителя Благовещенска, который выстрелил в стекло пассажирского автобуса из пневматического пистолета. Мужчина сбежал с места происшествия, но его нашли, задержали и осудили, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 8 сентября в пресс-службе прокуратуры региона.

Serko Автобус

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Пуля разбила стекло движущегося автобуса. Пассажиры перепугались и экстренно покинули транспорт.

Мужчину судили по статье 213 УК РФ («Хулиганство, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия»). Суд назначил благовещенцу два года принудительных работ с выплатой в пользу государства 10% зарплаты.

Как сообщало ИА REGNUM, в февраля 2021 года в Благовещенске на автобусной остановке загорелся маршрутный микроавтобус. Пассажиров на момент пожара в транспорте не было.