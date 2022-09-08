Тайбэй, , 07:03 — REGNUM Тайвань намерен в дальнейшем укреплять и расширять отношения с США по торговле, безопасности и другим экономическим вопросам, заявила глава островной администрации Цай Инвэнь в ходе встречи с делегацией из американского Конгресса.

Тайвань Иван Шилов © ИА REGNUM

«Я хотела бы поблагодарить вас за визит в условиях, когда Китай провел продолжительные военные учения в регионе. Это отражает крепкую поддержку Тайваня со стороны Конгресса США», — заявила она.

По словам Цай Инвэнь, Тайбэй намерен укреплять сотрудничество с Соединенными Штатами по торгово-экономическим вопросам. Она добавила, что скоро между островом и Вашингтоном пройдут переговоры по американо-тайваньской инициативе по торговле в XXI веке.

Ранее на Тайвань прибыли делегация конгрессменов из США, возглавляемого Стефани Мерфи. До этого, в августе, остров посетила спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, что усилило напряженность в отношениях с Китаем. Официальный Пекин считает поездки на остров американских должностных лиц провокацией и попытками оспорить территориальную целостность Китая.