Будапешт, 8 сентября, 2022, 06:58 — ИА Регнум. Венгерский президент Каталин Новак утверждает, что ее страна якобы планирует в предстоящие годы снизить зависимость от российских газа и нефти, а позже достигнуть энергетической независимости от России. Об этом заявила журналистам по итогам переговоров с румынским лидером Клаусом Йоханнисом.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Европа мерзнет

Она подчеркнула, что Венгрия в большей степени, чем другие страны ЕС, нуждается в сырье из РФ, поскольку республика не имеет выхода к морю, и из-за этого находится в уязвимом положении с точки зрения энергетической безопасности.

Новак подчеркнула, что Будапешт приветствует любые предложения, направленные на диверсификацию поставок энергоносителей и снижение зависимости от России. Президент также надеется, что Румыния, которая имеет свои источники сырья, поможет Венгрии в вопросе поиска альтернативных источников.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 августа венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто заявил, что Будапешт в ближайшие несколько дней планирует подписать с Газпромом договор об увеличении поставок газа из России.

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