Буэнос-Айрес, 8 сентября, 2022, 06:57 — ИА Регнум. Правительство Аргентины отстранило ряд полицейских, которые занимались охраной вице-президента республики Кристины Киршнер. Об этом сообщает агентство Telam со ссылкой на осведомленные источники.

Аргентина

По их данным, после покушения власти приняли решение отстранить ряд сотрудников правоохранительных органов, которые во время инцидента себя недостойно проявили. Источник подчеркнул, что их уровень подготовки оказался недостаточным. При этом, отмечает агентство, усиливать охрану для Киршнер правительство не стало.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 сентября 35-летний уроженец Бразилии совершил попытку нападения на вице-президента Аргентины Кристину Киршнер возле ее дома. Он наставил на политика пистолет, однако тот дал осечку. Нападавшего задержали. Позднее задержанный отказался давать показания по делу о покушении на убийство.