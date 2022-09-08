Оренбург, 8 сентября, 2022, 06:55 — ИА Регнум. Обновилось руководство минспорта Оренбургской области. Назначены два новых заместителя главы ведомства, сообщили в пресс-службе областного правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Назначение

Пост замминистра начальника управления финансов, государственных закупок и ведомственного контроля министерства физической культуры и спорта заняла Елена Крючкова. Она работает в новом статусе с 5 сентября.

На должность заместителя министра — начальника управления организационной работы министерства физической культуры и спорта с 5 сентября назначен Андрей Махортов.

Стоит отметить, вакансии образовались в августе 2022 года после ухода в отставку по собственному желанию Елены Кальяновой и Дениса Квасова. Последний стал заместителем главы города — руководителем аппарата администрации Оренбурга.