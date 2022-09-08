Владивосток, 8 сентября, 2022, 06:47 — ИА Регнум. Глава ВТБ Андрей Костин на сессии Восточного экономического форума, которую организовал банк для обсуждения ситуации на финансовых рынках, заявил, что уровень 2021 года российская экономика сможет достичь через 4-5 лет.

Иван Шилов ИА REGNUM Банк

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По мнению банкира, сектор жив и работает. Эксперты согласились: адаптация российской банковской системы к новым условиям будет идти ни один год и потребует серьезной перестройки всех отношений в мире.

«Начиная со второго полугодия показатели стали меняться, банки начали работать в прибыль. Нам удалось избежать массовых дефолтов клиентов. Стабильно работает банковский рынок — в той части, что касается кредитных карт, рублевых расчетов — этот рынок не был глобально затронут. Первый этап выдержали, трансформация произошла. ЦБ анализирует сейчас информацию, но, скорее всего какой-то системной капитализации банковского сектора не потребуется», — заверил Андрей Костин.

Как сообщало ИА REGNUM, даже в марте 2022 года у Банка России не было острой необходимости повышать ключевую ставку так сильно, как это было сделано, заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель липецкого регионального отделения «Партии роста» Вадим Ковригин. Так он прокомментировал высказывание Андрея Костина о том, что есть предпосылки для снижения ключевой ставки до 7%.