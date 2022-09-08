Токио, 8 сентября, 2022, 06:46 — ИА Регнум. Сформировавшийся в Тихом океане 8 сентября тайфун «Муифа» может 10 сентября обрушить на юг Японии штормовой ветер и проливные дожди. Об этом со ссылкой на Японское метеорологическое агентство сообщает телеканал NHK.

view.pngyahoo.co Тайфун. Япония

По его данным, тайфун №12, получивший название «Муифа», образовался из тропического циклона к востоку от Филиппин и в настоящее время движется на юго-запад со скоростью около 20 км/час, смещаясь к северу по мере усиления.

Скорость ветра в центре тайфуна составляет 18 м/с, при порывах до 25 м/с. В радиусе 165 километров от центра атмосферного явления скорость ветра достигает 15 м/с.

Как сообщало ИА REGNUM, в связи с приближением тайфуна «Хиннамнор» предписания об эвакуации 3 сентября получили более 105 тысяч жителей Окинавы.