Россия может ввести санкции на экспорт красной икры
Москва, 8 сентября, 2022, 06:44 — ИА Регнум. В России могут ввести санкции на экспорт рыбопродукции, сообщили в телеграм-канале Росрыболовства.
Puschinka
Красная икра
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Как заявил глава ведомства Илья Шестаков, рассматривается возможность введения ограничительных мер на экспорт красной икры и красной рыбы.
Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Камчатки Владимир Солодов обратился в федеральные органы власти с просьбой ужесточить наказание для перевозчиков браконьерской рыбопродукции.