Сеул, , 06:35 — REGNUM Южная Корея предложила КНДР провести переговоры по проблеме семей, разделенных в 1950–1953 годах в годы Корейской войны, сообщает южнокорейское агентство Рёнхап.

Корея Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По его данным, соответствующее заявление издал глава южнокорейского министерства объединения Квон Юн Се. Агентство отмечает, что предложение провести переговоры по этому вопросу поступило накануне праздника Чхусок, который отмечается в обеих странах. В 2022 году праздник приходится на 10 сентября.

При этом министр в своем заявлении уточнил, что предпочел бы провести личные переговоры ответственных по вопросу воссоединения семей чиновников. Он подчеркнул, что Сеул согласится на любую дату и формат переговоров, предложенных Пхеньяном.

Отмечается, что до этого переговоры по воссоединению разделенных Корейской войной семей проходили в августе 2018 года.