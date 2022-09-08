Сеул, 8 сентября, 2022, 06:35 — ИА Регнум. Южная Корея предложила КНДР провести переговоры по проблеме семей, разделенных в 1950–1953 годах в годы Корейской войны, сообщает южнокорейское агентство Рёнхап.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Корея

По его данным, соответствующее заявление издал глава южнокорейского министерства объединения Квон Юн Се. Агентство отмечает, что предложение провести переговоры по этому вопросу поступило накануне праздника Чхусок, который отмечается в обеих странах. В 2022 году праздник приходится на 10 сентября.

При этом министр в своем заявлении уточнил, что предпочел бы провести личные переговоры ответственных по вопросу воссоединения семей чиновников. Он подчеркнул, что Сеул согласится на любую дату и формат переговоров, предложенных Пхеньяном.

Отмечается, что до этого переговоры по воссоединению разделенных Корейской войной семей проходили в августе 2018 года.